Incêndio após falha no lançamento de míssil causa pânico em cidade da Coreia do Sul

Um lançamento de míssil balístico fracassado provocou pânico numa cidade sul-coreana geralmente tranquila após ter caído no chão e provado um grande incêndio.

Seul e Washington realizavam vários exercícios conjuntos, incluindo bombardeamentos e lançamentos de mísseis, em resposta ao lançamento de um míssil balístico de alcance intermediário (IRBM) pela Coreia do Norte sobre o Japão na terça-feira.

Os militares sul-coreanos dispararam um míssil balístico de curto alcance Hyunmoo-2, mas falhou e caiu logo após o lançamento. O propulsor do míssil incendiou-se, mas a ogiva não detonou, disse um oficial militar sul-coreano à agência de notícias Yonhap.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram uma bola laranja de chamas numa área que os utilizadores disseram estar perto de uma base da força aérea perto de Gangneung, na costa leste do país.

"Muitos moradores desesperados ligaram para a autarquia", disse uma funcionária da câmara de Gangneung, em declarações à AFP. "No começo, não sabíamos o que estava a acontecer porque não recebemos nenhum aviso dos militares sobre esse treino".

As Coreias do Sul e do Norte permanecem tecnicamente em guerra depois de a Guerra da Coreia de 1950-53 ter teminado com um armistício em vez de um tratado de paz. Conflitos armados entre os dois vizinhos são raros, mas a queda do míssil fez alguns moradores acreditarem que a guerra havia eclodido.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que não houve vítimas e que está a investigar a causa do acidente.