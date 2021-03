JN Hoje às 17:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira à tarde no navio cruzeiro MSC Lirica, atracado na costa de Corfu, no Mar Jónico, na Grécia.

Quando o fogo começou, estavam apenas 51 tripulantes na embarcação, que, segundo a imprensa grega, se encontra parada no local desde o final de janeiro. As chamas, que eclodiram a estibordo e cuja causa ainda não foi divulgada, não terão causado feridos.

As imagens do incêndio, entretanto partilhadas nas redes sociais, mostram uma densa coluna de fumo a sair do navio. Os bombeiros estão no local a combater o fogo.