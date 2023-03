Incêndio em edifício dos Serviços Secretos russos faz um morto

M. C. Hoje às 12:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos uma pessoa morreu e duas ficaram feridas num incêndio num edifício usado pelo Serviços Secretos da Rússia, na cidade de Rostov-on-Don.

Segundo o governador regional de Rostov, um curto-circuito parece ter causado o fogo, que incendiou tanques de combustível. O incêndio ocorreu num prédio pertencente à patrulha regional de fronteira do Serviço Federal de Segurança (FSB, na sigla em inglês) numa área urbana da cidade. O fogo espalhou-se por 800 metros quadrados, causando o colapso de duas paredes.

PUB

Apesar de não haver ameaça de que o incêndio se espalhe para outros edifícios, os moradores dos blocos de apartamentos próximos estão a ser retirados por precaução. A rua onde o prédio está localizado foi fechada, de acordo com a BBC.

O FSB é o serviço de segurança interna da Rússia e é responsável pela contraespionagem, segurança nas fronteiras e contraterrorismo.

Rostov-on-Don é a capital de uma região do sul da Rússia que faz fronteira com as regiões de Donetsk e Lugansk, na Ucrânia, atualmente palco de intensos combates na guerra. Desde o início da invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, houve uma série de ataques incendiários a edifícios governamentais na Rússia.