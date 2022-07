Incêndio em fábrica no Irão causado por hackers

Inês Inteiro Hoje às 15:55 Facebook

Um ataque informático realizado a 27 de junho, a uma siderurgia, no Irão, está a ser visto como um dos momentos mais significativos e preocupantes das tensões naquela região do globo. O grupo que se diz responsável pelo ataque chama-se Gonjeshke Darand e afirma ter causado o incêndio na fábrica à distância.

O Gonjeshke Darand terá realizado um ataque informático, que teve consequências físicas. Um vídeo publicado na conta do grupo, na rede social Twitter, foi a prova que o grupo deu para reclamar a autoria do ataque. O vídeo mostra os trabalhadores a saírem da fábrica momentos antes de uma explosão.

O grupo de hackers afirma que este foi um dos três ataques que foram realizados às siderurgias iranianas. Também foram expostos online documentos e dados de empresas, incluindo emails confidenciais.

Na sua página do Twitter o grupo afirma que sabia que a fábrica se encontrava vazia antes de iniciar o ataque, o que levou à suspeita, por parte do "Cyber Policy Journal", de que está a ser controlado por um Estado-Nação, muito provavelmente Israel.

"Eles afirmam ser um grupo de hacktivistas, mas dada a sua sofisticação e o seu alto impacto, acreditamos que o grupo é operado ou patrocinado por um estado-nação", diz Itay Cohen, chefe de investigação cibernética do "Cyber Policy Journal".

O grupo já era conhecido no Irão.

Em outubro de 2021, Gonjeshke Darand colocou o sistema nacional de pagamento de combustível em modo offline.

Segundo o CEO da fábrica onde ocorreu o incidente, as operações não foram afetadas pelo incêndio e não houve nenhum ferido.

O Irão já foi palco de ataques informáticos que tiveram impacto no mundo real, mas nunca tão grave quanto este. "Se isto for um ataque cibernético patrocinado pelo Estado, causando danos físicos, isso pode ser extremamente significativo", diz Emily Taylor, editora do "Cyber ​​Policy Journal".

O ataque de Stuxnet foi o mais significativo até agora. Teve lugar em 2010, quando foi descoberto um vírus que danificou ou destruiu as instalações de enriquecimento de urânio do Irão. Desde então, houve poucos danos físicos registados.