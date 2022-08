Incêndio em habitação mata dez familiares de bombeiro na Pensilvânia

JN/Agências Hoje às 00:21 Facebook

Pelo menos dez pessoas morreram, sete adultos e três crianças, num incêndio que destruiu uma habitação em Nescopeck, Pensilvânia.

As vítimas mortais eram todas familiares de um dos primeiros bombeiros voluntários a chegar ao local para combater o fogo. A polícia estadual da Pensilvânia abriu uma investigação criminal à ocorrência, acrescentou a autoridade, em comunicado.

O bombeiro da Nescopeck Volunteer Fire Co., Harold Baker, revelou à imprensa local que as vítimas incluíam o seu filho, filha, sogro, cunhado, cunhada, três netos e dois outros familiares.

As crianças que morreram no incêndio tinham cinco, seis e sete anos de idade, adiantaram as autoridades.

O bombeiro, que foi dispensado do combate ao incêndio devido aos laços familiares com as vítimas, revelou ainda que outras três pessoas conseguiram escapar às chamas e uma estava ausente, a distribuir jornais.

O alerta foi dado às 2.30 horas, hora local, para uma casa vizinha, mas o bombeiro disse ter-se apercebido imediatamente que se tratava da sua casa assim que o camião onde seguia, na frente da coluna, entrou no bairro onde se deu o incidente.