Incêndio em hospital de Pequim faz 29 mortos

O número de mortos provocado por um incêndio ocorrido num hospital situado no sudoeste de Pequim aumentou para 29, dos quais 26 são pacientes.

Doze pessoas foram já detidas, na sequência do incêndio, informou a polícia. Entre os detidos estão o diretor do hospital e funcionários da empresa encarregue das obras de reparação do estabelecimento.

Entre as vítimas mortais está uma enfermeira, um médico assistente e o familiar de um paciente, disse Li Zongrong, vice-chefe do distrito de Fengtai.

O incêndio no hospital privado de Changfeng obrigou à retirada de dezenas de pessoas. Alguns dos pacientes e funcionários conseguiram escapar pelas janelas, ao improvisar uma corda feita com lençóis. A causa do incêndio está sob investigação.

Os bombeiros conseguiram apagar as chamas cerca de meia hora depois, embora a operação de resgate tenha durado aproximadamente duas horas.

Incêndios mortais são comuns na China, onde a fraca aplicação das regras de construção e a construção desenfreada não autorizada podem dificultar a fuga das pessoas de prédios em chamas.

Na segunda-feira, pelo menos 11 pessoas morreram, na sequência de um incêndio numa fábrica na cidade de Jinhua, na província de Zhejiang, no leste da China.