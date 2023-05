Incêndio em hostel na Nova Zelândia faz pelo menos seis mortos

JN Ontem às 23:21 Facebook

Pelo menos seis pessoas morreram, esta segunda-feira à noite, num incêndio num hostel com 92 quartos em Wellington, na Nova Zelândia, confirmou o primeiro-ministro, Chris Hipkins. Há vários desaparecidos.

O chefe de Governo reconhece, contudo, que o número de vítimas mortais poderá ser superior. As chamas deflagraram no hostel "Loafers Lodge", no sul de Wellington.

De acordo com os bombeiros locais, citados pelo jornal "The Guardian", há "várias pessoas" desaparecidas.

As autoridades informaram que 52 cidadãos foram retirados do edifício. Não se conhece, para já, a origem das chamas.