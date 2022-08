Incêndio em igreja cristã copta no Cairo faz pelo menos 41 mortos

JN com AFP Hoje às 12:40 Facebook

Pelo menos 41 pessoas morreram, este domingo, num incêndio numa igreja cristã copta no Cairo, capital do Egito.

De acordo com as autoridades, o fogo, de origem ainda desconhecida, deflagrou na igreja Abou Sifine, no bairro de Imbaba, no noroeste do Cairo.

O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, afirmou, numa publicação no Facebook, ter mobilizado "todos os serviços estatais para garantir que todas as medidas sejam tomadas".

Os bombeiros informaram, mais tarde, que as chamas foram controladas. Os coptas são a maior comunidade cristã do Médio Oriente, representando pelo menos 10 milhões dos 103 milhões de habitantes do Egito.