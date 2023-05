Incêndio em mina de ouro no Peru mata 27 pessoas

JN/Agências Hoje às 17:17 Facebook

Pelo menos 27 trabalhadores morreram depois de um incêndio, no sábado, numa mina no sul do Peru, aparentemente provocado por um curto-circuito, informaram hoje as autoridades locais.

"As informações que temos indicam 27 vítimas mortais dentro da mina", disse o procurador Giovanni Matos, citado pela AFP.

O acidente ocorreu na mina Yanaquihua "Esperanza I", na província de Condesuyos, em Arequipa, nas primeiras horas da manhã de sábado. Um curto-circuito terá provocado um incêndio no interior do túnel, colocando em risco a vida dos trabalhadores.

Os serviços de resgate começaram a proteger a mina para que pudessem entrar.

"Temos de garantir que o local onde os corpos estão é seguro, para que possamos entrar e recuperá-los", explicou o procurador.

Os meios de comunicação locais indicaram que, no momento do curto-circuito, havia trabalhadores a 80 metros de profundidade.