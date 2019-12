Incêndio em navio russo é extinto e autoridades confirmam uma morte

Hoje às 11:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O incêndio que começou na quinta-feira a bordo do único porta-aviões russo ancorado num porto no Ártico foi esta sexta-feira extinto, quase 24 horas depois do seu início, anunciaram as autoridades russas, acrescentando que uma pessoa morreu.

"O incêndio no Almirante Kouznetsov foi extinto por volta das 8 horas (5 horas em Portugal continental) desta sexta-feira. No momento, o comité responsável por estabelecer as causas do incêndio e as suas consequências está a trabalhar no navio", afirmou Alexei Rakhmanov, presidente da empresa estatal russa United Shipbuilding Company (USC), à agência de notícias Ria Novosti.

Anteriormente, um membro dos serviços de emergência disse à agência de notícias oficial TASS que o incêndio havia sido extinto por volta das 5 horas (2 horas em Portugal continental), acrescentando que "o incêndio afetou cerca de 500 metros quadrados".

Uma pessoa morreu, outra está desaparecida e pelo menos dez ficaram feridas no incêndio que atingiu o único porta-aviões da frota russa, originalmente planeado para estar ao serviço até 2021.

O marinheiro que morreu era um membro das forças armadas que estava envolvido nas operações para apagar o fogo.

"A busca por um oficial continua", acrescentou a Frota do Norte da Rússia, à qual o porta-aviões está integrado, em comunicado enviado na quinta-feira à noite às agências de notícias russas.

O porta-aviões Almirante Kouznetsov, que não usa energia nuclear, passa por trabalhos de reparação e manutenção desde 2017 e está ancorado no porto da cidade de Murmansk, no norte do país.

O futuro do porta-aviões é incerto. Segundo uma fonte próxima ao Ministério da Defesa russo, citada pelo diário Vedomosti, o trabalho de reparação durará pelo menos mais um ano por causa do incêndio.

De acordo com o estaleiro Zvezdotchka, de propriedade da USC e responsável pelas obras, o incêndio começou por volta das 10 horas de quinta-feira (7 horas de quinta-feira em Portugal continental), durante operações de soldagem em um compartimento elétrico.

Uma faísca caiu sobre um tanque contendo óleo combustível, disse Rakhmanov. Foi aberta uma investigação sobre possíveis violações de segurança.

Foi o segundo incidente em pouco mais de um ano no Almirante Kouznetsov. Um guindaste de quinze metros desabou em outubro de 2018 na ponte do navio, desligando as bombas e afundando a doca flutuante - a única do tipo na Rússia - na qual o porta-aviões estava atracado.

Em serviço desde 1990, o Almirante Kouznetsov foi destacado nos últimos anos no Mediterrâneo como parte da intervenção russa na Síria.

O navio não se havia beneficiado de grandes reparações desde 1997. Cada um dos seus problemas reaviva na Rússia o debate sobre a construção de um segundo porta-aviões, até então adiado por razões financeiras.