Incêndio em prédio de Sydney alastra a outros edifícios. "Risco de colapso"

Mais de 100 bombeiros estão a combater um incêndio que atingiu um prédio de sete andares em Sydney, na Austrália, e que está a alastrar a outros edifícios, segundo os serviços de emergência locais.

"O prédio está em risco de colapso. O fogo começou a espalhar-se para vários edifícios vizinhos, incluindo residenciais", declarou o corpo de bombeiros do estado de Nova Gales do Sul num comunicado.

Segundo um vídeo colocado no Twitter pelos bombeiros de Nova Gales do Sul, parte do edifício colapsou.

SURRY HILLS | Wall collapses as major fire engulfs seven-storey building. New video footage, released by FRNSW, shows the moment a wall from an engulfed building in Surry Hills came crashing down onto the street below. pic.twitter.com/mZeYGg1Kox - Fire and Rescue NSW (@FRNSW) May 25, 2023

Vinte carros do corpo de bombeiros e mais de 100 bombeiros foram deslocados para "conter e extinguir o incêndio" no prédio da Randle Street, perto da estação central de Sydney, disseram os serviços de emergência.

Pelo menos um automóvel que estava próximo foi destruído no incêndio, acrescentaram as autoridades.

"Pedimos às pessoas que evitem a área enquanto estamos a realizar as operações de combate ao incêndio", apelou o corpo de bombeiros local.