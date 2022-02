Incêndio em transatlântico no mar Jónico, 237 passageiros a salvo

JN/Agências Hoje às 08:46 Facebook

Um incêndio deflagrou, esta sexta-feira, num transatlântico de bandeira italiana no mar Jónico com 237 passageiros e 51 tripulantes a bordo, enquanto navegava do porto helénico de Igoumenitsa para Brindisi, Itália.

"Todos os passageiros estão seguros e em barcos de salvamento", disse o secretário de Estado da Marinha Mercante grego, Kostas Katsafados, à estação de rádio privada grega Skai.

Os passageiros do transatlântico Euroferry Olympia estão a ser transferidos para barcos salva-vidas e transportados para a ilha grega de Corfu, de acordo com a guarda costeira grega, que iniciou uma operação de salvamento.

"O capitão do Euroferry Olympia pediu aos passageiros que abandonassem o navio" e os barcos patrulha e rebocadores da guarda costeira grega foram enviados para o local, acrescentou.

O acidente teve lugar esta madrugada ao largo da costa norte da ilha grega de Corfu, entre a Grécia e a Albânia.

A causa do incêndio ainda não é conhecida e foi lançada uma investigação, disse a guarda costeira grega.