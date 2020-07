Incêndio florestal em Corinto, na Grécia, obriga a evacuação de mais habitações

JN/Agências Hoje às 16:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Bombeiros e meios aéreos lutam esta quinta-feira, pelo segundo dia consecutivo, para conter um grande incêndio florestal no sul da Grécia que forçou evacuações e esforços durante a noite para salvar habitações.

O Corpo de Bombeiros disse que as chamas ao leste da cidade de Corinto, no sul, estavam em pleno desenvolvimento depois do aumento de vento que se seguiu a uma pausa no início do dia e mais uma vila foi evacuada, a sétima desde que o incêndio começou, na quarta-feira.

Corinto fica na região do Peloponeso, a cerca de 80 quilómetros a sudoeste de Atenas.

Mais de 270 bombeiros, três aviões e seis helicópteros estavam a lutar para impedir que as várias frentes de um incêndio que começou no retiro à beira-mar de Kechries, uma área com várias casas de verão que é popular entre aposentados, e se espalhou pelo interior.

A maioria dos moradores retirados de casa foi transportada de autocarro para as praias próximas e não há ferimentos a registar.

O incêndio queimou zonas agrícolas, assim como pinheiros e oliveiras, e destruiu ou danificou cerca de 10 casas, segundo as autoridades locais.

Vários incêndios florestais foram registados noutras partes da Grécia e estão hoje sob controlo, o que liberta forças e meios para se concentrarem no que ainda se desenvolve na área de Corinto.

Os incêndios florestais são comuns durante os verões áridos e quentes do país. Em 2007, grandes incêndios provocaram a morte de cerca de 80 pessoas no sul e centro do país.