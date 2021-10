Incêndio na maior refinaria estatal do Kuwait controlado pelos bombeiros

JN/Agências Hoje às 12:05 Facebook

Os bombeiros controlaram o incêndio que deflagrou na maior refinaria do Kuwait, pertencente ao Estado, que nunca deixou de funcionar, apesar das chamas detetadas esta segunda-feira de manhã e que provocaram "feridos ligeiros".

Segundo uma mensagem difundida pela companhia petrolífera através da rede social Twitter "alguns trabalhadores apresentam ferimentos ligeiros e outros mostram dificuldades a respirar devido à inalação de fumo".

Inicialmente a empresa referia que não havia vítimas do incidente.

"Os feridos que foram tratados no local encontram-se bem. Dois feridos foram transportados para o hospital Al-Aden mas o estado de saúde é estável", refere a mesma mensagem sem se referir às causas do incêndio.

De acordo com um fotógrafo da France Presse, são visíveis as nuvens de fumo que saem da refinaria de Mina al-Ahmadi, junto ao Golfo Pérsico, a cerca de 40 quilómetros a sul da capital.

A refinaria estatal, com uma extensão de mais de 10 quilómetros quadrados, começou a funcionar em 1949 e trata-se da maior das três instalações de refinamento de crude do Kuwait.</p>

Atualmente a refinaria de Mina al-Ahmadi produz 466 mil barris de petróleo por dia.

Uma quarta refinaria com capacidade para a produção de 615 mil barris de petróleo por dia está a ser construída no Kuwait e deve começar a funcionar no final do ano.

No total, o Kuwait produz 2,4 milhões de barris de petróleo por dia destinados sobretudo à exportação.