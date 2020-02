Confrontos provocam fogo de grande dimensão no centro de Paris

Rita Neves Costa Hoje às 17:37, atualizado às 17:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio perto da Gare de Lyon, em França, obrigou à evacuação parcial da estação de comboios, esta sexta-feira. Na origem do incidente estão protestos contra um cantor da República Democrática do Congo.

De acordo com o jornal "Le Figaro", o fogo resulta de incidentes numa manifestação proibida contra um concerto de um cantor da República Democrática do Congo. Fally Ipupa iria atuar esta sexta-feira à noite no bairro de Bercy, em Paris.

Os focos de incêndio começaram em contentores do lixo, mas o mesmo jornal adianta que alguns veículos estarão também em chamas.

O fogo provocou um fumo preto visível de vários pontos da cidade. Devido à proximidade com a Gare de Lyon, a parte subterrânea foi evacuada por precaução, segundo a "AFP".