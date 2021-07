Incêndios no oeste dos EUA causam nuvens de fumo que chegam à costa leste

JN/Agências Hoje às 17:37 Facebook

Os incêndios florestais no oeste dos EUA, incluindo um muito grave no Oregon, estão a provocar nuvens de fumo com 10 quilómetros de altura e que já chegam à costa leste.

Os céus sobre a cidade de Nova Iorque surgiram esta quarta-feira nublados, com fumos oriundos do leste da Califórnia, Montana e de outros Estados do oeste dos EUA, nomeadamente de um incêndio no Oregon que já queimou mais de 1500 quilómetros quadrados.

O fumo na costa leste dos EUA faz recordar a situação do outono passado, quando grandes incêndios provocaram a pior temporada de fogos florestais na memória recente dos EUA.

O incêndio no Oregon devastou a parte sul do Estado e expandiu-se a um ritmo de seis quilómetros por dia, impulsionado por rajadas de vento e um clima extremamente seco, que transformou árvores e vegetação rasteira numa caixa de pólvora.

As equipas de bombeiros tiveram que recuar, para fugir das chamas, que duram há 10 dias consecutivos enquanto bolas de fogo saltam de uma árvore para outra, fazendo aumentar a temperatura e provocando nuvens de fumo com 10 quilómetro de altura.

Um alerta meteorológico de alto risco indica condições perigosas de incêndios para os próximos dias e os bombeiros dizem que apenas 30% dos fogos estão controlados.

Pelo menos 2000 casas foram evacuadas e outras 5000 estão ameaçadas, havendo já 70 casas que arderam completamente e mais de 100 edifícios que foram parcialmente incendiados, embora não haja registo de mortes.

Condições extremamente secas e ondas de calor associadas às mudanças climáticas tornaram os incêndios florestais mais difíceis de combater.

As mudanças climáticas tornaram a costa oeste dos EUA muito mais quente e seco nos últimos 30 anos e continuará a tornar o clima mais extremo e os incêndios florestais mais frequentes e destrutivos.