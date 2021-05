Incidência estabiliza em França em dia com quase 10 mil casos e 113 mortos

JN/Agências Hoje às 00:27 Facebook

A incidência do vírus covid-19 manteve-se estável em França, com 9888 contágios, 113 mortos e uma ligeira subida de doentes em cuidados intensivos, indicaram no domingo as autoridades de saúde do país.

No total, 5585 pacientes com o novo coronavírus estão internados nos cuidados intensivos na França, mais quatro do que na véspera, de um total de 28.818 internados com a doença, segundo o comunicado divulgado com o balanço das últimas 24 horas.

O número de doentes nos cuidados intensivos não parava de crescer desde que, na segunda-feira, ultrapassou os 6000, um número não alcançado desde a primeira onda de contágios, em abril de 2020.

Desde o início da pandemia, 5.652.247 pessoas contraíram covid-19 e 104.8719 faleceram com a doença, em França.

A campanha de vacinação intensificou-se nos últimos dias, e o país supera já os 15,7 milhões de doses administradas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.194.716 mortos no mundo, resultantes de mais de 152 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.