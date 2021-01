Independência: Eleitores na Escócia e Irlanda do Norte favoráveis a referendo

JN/Agências Hoje às 13:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Os eleitores da Escócia e da Irlanda do Norte, no Reino Unido, mostraram-se favoráveis à convocação de referendos de separação, segundo uma sondagem do "Sunday Times".

Na Irlanda do Norte, onde foram consultadas 2.392 pessoas, 47% mostraram-se contra a unificação com a República da Irlanda e 42% a favor.

Por sua vez, na Escócia, que contou com 1.206 inquiridos, 49% querem a independência e 44% não.

Já face à possibilidade de independência do País de Gales, 23% dos eleitores responderam que sim e 52% posicionaram-se contra esta possibilidade.

Mais de metade dos inquiridos (60%) é contra a independência da Inglaterra e 15% são a favor.

Na Irlanda do Norte, 51% dos inquiridos expressaram vontade de realizar um referendo de separação no prazo de cinco anos e 44% disseram que não, enquanto, na Escócia, 50% apoiaram uma consulta dentro mesmo período e 43% rejeitaram esta possibilidade.

A sondagem foi realizada pelas empresas YouGov, Panelbase e Lucidtalk na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte entre 15 e 22 de janeiro e envolveu mais de seis mil adultos.