Independentismo em risco nas eleições catalãs

Jesús Chueca Hoje às 15:10

Escrutínio do próximo domingo deverá demonstrar o quão profunda é a divisão na sociedade da região autonómica, com conflitos entre separatistas a fragilizá-los perante o Governo central.

A Catalunha realiza, no próximo domingo, eleições autonómicas com o independentismo esgotado depois dos inúmeros conflitos e desacordos entre Junts per Catalunha (JxCat) e Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), os dois partidos que formaram Governo durante esta legislatura. Os catalães vão decidir nas urnas quem vai liderar uma região espanhola imersa numa guerra interna que tem provocado uma fratura cada vez maior na sociedade catalã entre os favoráveis à independência, que continuam sem conhecer um plano concreto, e os unionistas, que querem manter o seu atual estatuto de fiéis a Madrid.

"Não existe um projeto real de converter Catalunha numa república a curto prazo. Não há nenhum verdadeiro projeto independentista em cima da mesa. A política catalã encontra-se numa situação de impasse e nestas eleições só está em jogo quem vai governar durante os próximos quatro anos", diz Jordi Pacheco, decano do colégio de profissionais de Ciência Política e Sociologia da Catalunha.