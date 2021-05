Índia aproxima-se das 300 mil mortes mas casos continuam a baixar

JN/Agências Hoje às 08:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A Índia está perto das 300 mil mortes por coronavírus, após registar mais de quatro mil óbitos, pelo segundo dia consecutivo, e nas últimas 24 horas foram realizados mais de dois milhões de testes PCR para deteção de SARS-CoV-2.

Segundo o Ministério da Saúde da Índia, aquele país asiático registou 4194 mortes nas últimas 24 horas e já atingiu os 295525 óbitos desde o início da pandemia, ficando apenas atrás dos Estados Unidos.

Os dados sobre mortes por covid-19 contrastam com a tendência de queda nas infeções, com 257.299 num único dia, que estão longe dos 400 mil diários de há duas semanas e elevam a contagem global para 26,2 milhões de infeções, cifra só superada pelos Estados Unidos.

Por outro lado, o número de testes de PCR para deteção do SARS-CoV-2 registou números recorde, após a realização de 2,06 milhões de testes nas últimas 24 horas, totalizando 324 milhões.

Mais de 25% das mortes do dia estão concentradas no estado ocidental de Maharashtra, o mais atingido pela pandemia, que mais uma vez ultrapassou o limite de mil mortes por dia (1.263), enquanto o número de casos foi inferior a 30.000 pelo segundo dia consecutivo.

Por sua vez, Nova Deli, que durante semanas relatou graves problemas com a falta de oxigénio, continua a apresentar sinais de recuperação, com pouco mais de três mil casos por dia e 252 mortes nas últimas 24 horas.

Apesar de os dados continuarem positivos, especialistas alertam que os números podem ser superiores aos anunciados oficialmente todos os dias, principalmente se for levado em conta que no meio rural não há laboratórios para detetar novos casos ou recursos para tratar pacientes graves.

PUB

Patrocinada como o país com "a maior campanha de vacinação do mundo", a Índia administrou um total de 1,4 milhão de doses num único dia, elevando para 193 milhões as doses administradas desde o lançamento do programa, no passado mês de janeiro.

Pouco mais de 42,8 milhões de pessoas receberam a segunda dose da vacina Covishield, da AstraZeneca, fabricada pelo Serum Institute of India (SII), da Covaxin, do laboratório indiano Bharat Biotech, ou da vacina russa Sputnik V.

No entanto, estes dados não garantem a meta inicial estabelecida pelas autoridades indianas de imunizar 300 milhões de pessoas até julho.

Este país de 1.350 milhões de habitantes iniciou no dia 01 de maio a vacinação da faixa populacional entre 18 e 44 anos. Contudo, várias regiões relataram problemas graves para iniciar esta nova fase devido à escassez de doses.