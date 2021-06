Índia com 42.640 casos, valor mais baixo em três meses

JN/Agências Hoje às 07:34 Facebook

A Índia registou 42.640 infeções por covid-19 nas últimas 24 horas, o valor mais baixo em 91 dias, confirmando o declínio da segunda vaga, anunciou o Ministério da Saúde indiano.

No último dia, o país contabilizou ainda 1167 mortes.

O número de pessoas que recuperaram da doença nas últimas 24 horas (81.839) ultrapassou o número de novos casos pelo 40.º dia consecutivo, indicou o Ministério da Saúde, em comunicado.

O total de casos ativos desceu para 662.521.

A taxa de positividade dos testes de diagnóstico do novo coronavírus permanece abaixo dos 5% há 15 dias consecutivos, rondando atualmente os 2,56%, de acordo com a mesma nota.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que a pandemia está sob controlo quando a taxa de positividade de um país é inferior a 5%.

A Índia administrou, na segunda-feira, mais de 8,6 milhões de doses da vacina contra a covid-19, um novo recorde diário, no mesmo dia em que o país alargou a vacinação gratuita a maiores de 18 anos.

O total de doses administradas desde o início da campanha de vacinação ronda agora os 288,7 milhões, de acordo com os dados atualizados diariamente pelo Ministério da Saúde indiano.

A Índia viveu uma segunda vaga devastadora da pandemia, que atingiu o pico em meados de maio, com mais de 400 mil novos casos por dia.

A curva de contágio tem vindo a descer, sobretudo em algumas das regiões mais afetadas, como Nova Deli, que registou apenas 89 casos nas últimas 24 horas, quando no pico da segunda vaga chegou a contar mais de 30 mil por dia.

Com mais de 29,9 milhões de infeções acumuladas, a Índia é o segundo país com mais casos a nível mundial, depois dos Estados Unidos, de acordo com dados da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

O total de óbitos eleva-se agora a 389.302, o que faz da Índia o terceiro país do mundo com mais mortes devido à covid-19, depois dos Estados Unidos e do Brasil.