Índia com o maior número de mortes num só dia

JN/Agências Hoje às 09:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A Índia registou 3689 mortes provocadas por covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo no país, a braços com um surto devastador.

De acordo com o Ministério da Saúde indiano, as autoridades diagnosticaram mais 392.488 novos casos, uma ligeira diminuição em relação à véspera, quando foram detetadas 401.993 infeções, um recorde mundial desde que o vírus foi identificado na China, em dezembro de 2019. Com 1,3 mil milhões de habitantes, o país conta atualmente com mais de 3,3 milhões de casos ativos.

A explosão do número de casos, atribuída a uma variante do vírus detetada na Índia e à circulação de outras estirpes, além de comícios eleitorais e festivais religiosos em grande escala, sobrecarregou os hospitais, onde faltam camas, medicamentos e oxigénio.

O país alargou no sábado a todos os adultos a vacinação contra o novo coronavírus, mas a maioria dos estados indianos informou que não tinha vacinas suficientes para iniciar a nova fase da inoculação, incluindo Maharashtra e Nova Deli, entre os mais afetados pela segunda vaga da pandemia.

A Índia administrou até agora cerca de 156 milhões de vacinas contra a covid-19, segundo a informação atualizada diariamente no portal do Ministério da Saúde indiano.

PUB

Desde o início da pandemia, a Índia acumulou 215.542 óbitos e mais de 19,5 milhões de infeções, sendo o segundo país do mundo com mais casos, atrás dos Estados Unidos, e o quarto com mais óbitos, depois dos EUA, do Brasil e do México.