Índia com recorde de 10 milhões de pessoas vacinadas num dia

A Índia vacinou contra a covid-19 dez milhões de pessoas num só dia, número recorde, anunciaram, este sábado, as autoridades deste país asiático, que tenta evitar uma nova vaga anunciada da epidemia.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, saudou a "proeza memorável" realizada na sexta-feira por este país de 1,3 mil milhões de habitantes, o segundo mais populoso do mundo ."Felicitações aos que se foram vacinar e aos que fizeram desta campanha de vacinação um sucesso", escreveu Modi na rede social Twitter.

Muito criticado pelo surto que fez mais de 200 mil mortos em abril e maio, o Governo indiano espera vacinar 1,1 mil milhões de pessoas antes do final do ano, objetivo que corre o risco de ser contrariado pela escassez de vacinas e por problemas administrativos. Desde o início da vacinação, em janeiro, apenas 15% da população recebeu, até ao momento, as duas doses da vacina.

Apesar das advertências dos peritos, quase todas as restrições de movimentos foram levantadas e o número de casos de contaminação subiu em flecha depois da vaga de junho último, levando à saturação das infraestruturas sanitárias. O número de novas infeções diárias passou de novo das 40 mil para atingir as 46 mil este sábado.

A Índia continua a ser o segundo país mais afetado pela pandemia, a seguir aos EUA, com mais de 32 milhões de casos confirmados e mais de 437 mil mortos.