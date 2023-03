Índia compra petróleo russo e exporta-o para a Europa mas isso não viola sanções

JN / AFP Hoje às 11:44 Facebook

A Índia está a comprar petróleo bruto com desconto à Rússia, refinando-o e vendendo-o, tornando-se um importante fornecedor para a Europa.

O país é o terceiro maior consumidor de petróleo do mundo, depois dos Estados Unidos e da China, e importa 85% das suas necessidades. Anteriormente, os seus principais fornecedores estavam no Médio Oriente. Agora, a Rússia é o número um. Para Moscovo, a Índia e a China tornaram-se os principais clientes para exportação desta matéria-prima.

Em março, a Índia importou da Rússia 1,62 milhões de barris por dia, 40% das suas importações totais de petróleo, segundo a Agência Internacional de Energia, acima dos cerca de 70 mil barris por dia e apenas 1% dos influxos antes da guerra.

Na quarta-feira, a gigante russa de energia Rosneft anunciou um acordo para "aumentar substancialmente" os fornecimentos para a estatal Indian Oil Company, após uma visita à Índia do CEO, Igor Sechin.

A Índia poupou cerca de 3,6 mil milhões de dólares (equivalente a 3,3 mil milhões de euros) ao importar petróleo bruto com desconto da Rússia, nos 10 meses após o início da guerra, disse um membro do parlamento em dezembro. A poupança deverá ter crescido ainda mais, uma vez que a Índia está a comprar o petróleo bem abaixo do preço máximo de 60 dólares (55 euros) por barril introduzido pelo G7 em dezembro.

Petróleo é refinado e exportado para a Europa

A Índia tem 23 refinarias de petróleo que transformam 249 milhões de toneladas de petróleo por ano, tornando-se o quarto maior refinador do mundo.

A Reliance Industries, que pertence ao homem mais rico da Ásia, Mukesh Ambani, administra a maior refinaria do mundo em Gujarat, que aumentou as compras de petróleo russo. Juntamente com a segunda maior refinaria da Índia - da qual a russa Rosneft possui 49% -, a Reliance importa 45% do petróleo bruto russo.

Grande parte do produto refinado vai para os consumidores indianos. Porém, graças a um excedente, a Índia emergiu como um importante fornecedor de gasolina e diesel - parte dele refinado a partir do petróleo bruto russo - para a Europa. Segundo o jornal "Indian Express", as exportações de produtos petrolíferos da Índia para a União Europeia aumentaram 20,4% entre abril e janeiro para 11,6 milhões de toneladas

É permitido?

Apesar de a União Europeia ter aplicado sanções a Moscovo, isto não viola as regras porque os produtos refinados não são considerados como provenientes da Rússia. Também ajuda o bloco europeu a evitar problemas de abastecimento, o que elevaria os preços para os consumidores que já sofrem com uma inflação galopante.

De acordo com um relatório da "Bloomberg" publicado em fevereiro, o papel da Índia "só se tornará mais central para um mapa global do petróleo que foi redesenhado pela guerra de um ano de Vladimir Putin na Ucrânia" à medida que a Europa aumenta as suas sanções.

Apesar das compras da Índia, a Rússia ainda está a ganhar menos do que antes da invasão com as exportações de petróleo.