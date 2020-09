Índia regista mais de 95 mil casos em novo recorde diário

JN/Agências Hoje às 08:09 Facebook

A Índia registou 95.735 casos de covid-19 num só dia, um novo máximo diário, além de 1.172 mortos, segundo as autoridades.

De acordo com o Ministério da Saúde, o total de casos na Índia chegou aos 4,46 milhões, com o número de mortes provocadas pela doença a subir para 75.062.

A capital indiana, Nova Deli, uma das cidades mais atingidas, registou um número recorde de infeções nas últimas 24 horas, com 4.618 casos diagnosticados.

A Índia é o segundo país do mundo com o maior número de casos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro com mais mortos, precedida por aquele país e Brasil.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 900 mil mortos e infetou mais de 27,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.