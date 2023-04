Índia ultrapassa China e torna-se no país mais populoso do mundo

William Rocha Hoje às 19:54 Facebook

A Índia tornou-se no país mais populoso do mundo ao ultrapassar a China, segundo estimativas da ONU. Esta mudança é a mais significativa na demografia global desde o início dos registos da organização internacional, em 1950.

"As projeções anteriores indicavam que ultrapassaríamos a China em 2027, portanto aconteceu quatro anos mais rápido, principalmente por causa de nossa população jovem", constatou Poonam Muttreja, diretora-executiva da "Population Foundation of India", principal ONG da área da Saúde no país, citada pelo jornal britânico "The Guardian".

De acordo com as estimativas da ONU, que são calculadas por meio de vários fatores, incluindo taxas de natalidade e mortalidade, a Índia detém agora uma população de cerca de 1400 milhões de pessoas. Assim, esta é a primeira vez, desde que a ONU tem registos, que a China perde o primeiro lugar como país mais habitado do mundo.

A par da ascensão da Índia como país mais populoso, regista-se o declínio da população chinesa, que segue décadas de leis rígidas para controlar a crescente taxa de natalidade do país, incluindo a introdução da política de filho único na década de 1980.

Ainda que políticas recentes tenham sido introduzidas na China para tentar incentivar as mulheres a terem mais filhos, a verdade é que as anteriores políticas adotadas para conter o crescimento populacional fizeram com que o gigante asiático esteja, no momento atual, com uma população cada vez mais envelhecida.

Outro obstáculo demográfico da China reside na preferência tradicional por filhos rapazes, que, devido à política de filho único, levou a um enorme desequilíbrio de género, que nos dias de hoje faz com que haja cerca de 32 milhões de homens a mais do que mulheres.

Segundo as estimativas, espera-se que a população chinesa diminua por volta de 10% nas próximas duas décadas.

Atualmente, a idade média na Índia é de 29 anos. No entanto, especialistas enfatizam que o país, apesar de ser a quinta maior economia do mundo e continuar a crescer, precisa de um maior investimento na educação e no emprego para aproveitar a oportunidade representada por uma população jovem.