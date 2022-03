Inês e Vasco: os dois jovens portugueses que ajudam a traçar o futuro da Europa

Entre os 800 cidadãos escolhidos aleatoriamente na União Europeia (UE) para fazer recomendações sobre os mais variados temas às principais instituições comunitárias, 24 são portugueses. Dois deles são embaixadores de dois dos quatro painéis de cidadãos. O JN conversou com Inês Silva, de 24 anos, e Vasco Fernandes, de 22 anos, em Estrasburgo, na quarta sessão plenária da Conferência sobre o Futuro da Europa (CoFoE).

Em plena pandemia da covid-19, no ano passado, as três principais instituições europeias (Parlamento Europeu, Conselho Europeu e Comissão Europeia) propuseram-se a ouvir os cidadãos europeus e as suas recomendações sobre temas prementes na sociedade, como a migração, a transformação digital, a democracia e o emprego. No dois últimos dias, em Estrasburgo, França, na sede do Parlamento Europeu, decorreu a quarta sessão plenária, que colocou lado a lado cidadãos e políticos em debate no hemiciclo.