Infeção com VIH aumenta risco de covid grave e morte

A infeção com o vírus VIH/sida aumenta o risco de covid-19 grave e morte, conclui um estudo da Organização Mundial da Saúde divulgado esta quinta-feira.

De acordo com o estudo, que envolveu 15.500 pessoas infetadas pelo vírus da sida e hospitalizadas com covid-19 em 24 países, mais de um terço da amostra teve a forma grave ou crítica da doença causada e perto de um quarto (23%) morreu no hospital.

A idade média dos doentes era 45,5 anos e quase a totalidade (92%) tomava medicação antirretroviral antes da hospitalização.

A OMS considera que, mesmo tendo em consideração outros fatores, como a idade e outras doenças, os resultados revelam que a infeção pelo VIH/sida "é um fator de risco significativo para as formas graves e críticas de covid-19 no momento da hospitalização e para a mortalidade hospitalar".

Para a presidente da Sociedade Internacional da Sida, Adeeba Kamarulzaman, "o estudo realça a importância de incluir pessoas infetadas com o VIH nas populações prioritárias para a vacinação contra a covid-19".

"A comunidade internacional deve fazer mais para garantir que os países fortemente afetados pelo VIH/sida tenham acesso imediato às vacinas para a covid-19. É inaceitável que menos de 3% do continente africano tenha recebido uma dose da vacina e menos de 1,5% duas doses", lamentou.

De acordo com o programa das Nações Unidas para o VIH/sida, Onusida, 37,6 milhões de pessoas viviam em 2020 com o vírus em todo o mundo, das quais 27,4 milhões estavam em tratamento. Os medicamentos antirretrovirais permitem controlar a infeção a ponto de tornar o VIH indetetável.