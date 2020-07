Infetados 65 migrantes de grupo de 94 resgatados por Malta

JN/Agências Hoje às 12:34 Facebook

As autoridades de Malta anunciaram esta quarta-feira que 65 migrantes resgatados no mar Mediterrâneo no domingo estão infetados com covid-19 e outros nove estão a aguardar os resultados dos testes.

Os migrantes fazem parte de um grupo de 94 que estavam à deriva e em risco de naufrágio durante mais de 30 horas, antes de as autoridades maltesas os resgatarem, na sequência de uma intensa pressão de grupos humanitários.

O Governo de Malta determinou que aqueles que já estão doentes vão ser isolados num centro de acolhimento e os restantes ficarão em quarentena por 14 dias.

Malta tinha avançado anteriormente registar 708 casos de covid-19 e nove mortes, a maioria das quais entre residentes permanentes no país.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 654 mil mortos e infetou mais de 16,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Apesar da ameaça e dos constrangimentos da atual pandemia da doença covid-19, o fluxo migratório nas várias rotas do Mediterrâneo não parou e, com a chegada do verão e consequentemente melhores condições de navegabilidade, as tentativas de travessia para tentar alcançar a Europa têm vindo a aumentar nas últimas semanas.

A maioria dos migrantes tenta fazer a travessia do Mediterrâneo em embarcações mal equipadas e muito precárias em termos de segurança.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações, mais de 100 mil migrantes tentaram atravessar o Mediterrâneo em 2019 e mais de 1.200 morreram.