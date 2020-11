Influencer Mariana Ferrer humilhada em julgamento em caso de violação no Brasil

Milene Marques Hoje às 19:12 Facebook

Foi durante o julgamento online do caso de alegada violação da influencer Mariana Ferrer pelo empresário de jogadores André de Camargo Aranha, no Brasil, que o advogado de defesa usou fotografias sensuais da jovem, partilhadas antes do crime, para reforçar a tese de que as relações sexuais tinham sido consentidas. As imagens e as palavras ofensivas do defensor foram agora tornadas públicas, num caso que tem incendiado as redes sociais, no Brasil, em defesa dos direitos da jovem.

A influencer perdeu o caso contra o influente empresário, em setembro deste ano. André de Camargo Aranha foi dado como inocente pelo Tribunal de Santa Catarina, apesar das várias provas a favor de Mariana Ferrer.

O procurador tinha considerado que o arguido não tinha como saber que a jovem não estava em condições de consentir o ato sexual, pelo que a violação teria ocorrido "sem intenção" e, por isso, sem dolo. Na dúvida, o juiz preferiu não condenar o arguido.

Agora, as imagens do julgamento, divulgadas pelo "The Intercept Brasil", mostram o advogado da acusação, Cláudio Gastão da Rosa Filho, a humilhar a jovem durante a sessão. O advogado chamou às fotografias de Ferrer "ginecológicas", enquanto as mostrava, e chegou a dizer que "jamais teria uma filha do nível" da jovem, agora com 23 anos. Perante o choro de Ferrer, o advogado pede-lhe que pare com a dissimulação e "lábia de crocodilo".

A influencer, que alega ter sido drogada naquela noite de 2018 em que diz ter sido violada, numa festa em Florianópolis (trabalhava ali como promotora do evento), revelou que era virgem à altura, o que ficou provado em exame pericial. A pretexto de ter exposto o caso nas redes sociais, Cláudio Gastão acusou Mariana Ferrer de usar estas ferramentas para ganhar "o pão com as desgraças dos outros" e de manipular a história da virgindade.

O vídeo tem sido muito partilhado nas redes sociais, onde a conduta de Gastão tem sido criticada como "inaceitável", assim como a decisão do tribunal.