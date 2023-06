"Influencers" ao volante de Lamborghini matam criança de cinco anos ao cumprir desafio

JN Hoje às 20:08 Facebook

Cinco influenciadores digitais italianos propuseram-se a atravessar as ruas do centro de Roma, em Itália, dentro de um Lamborghini e em excesso de velocidade. O desafio, que tinha como objetivo entreter os internautas, terminou em tragédia com a morte de um menino de cinco anos.

Os desafios das redes sociais não são novidade para ninguém, e já se sabe que alguns podem ser verdadeiramente inofensivos, em prol do entretenimento, e outros podem mesmo levar à morte. Todos se recordam do "BlackOut Challenge", que consistia em prender a respiração até desmaiar por falta de oxigénio ou da "Baleia Azul", um jogo perigoso que surgiu numa rede social russa.

A mais recente vítima é um menino de cinco anos. Cinco influenciadores digitais italianos desafiaram-se a conduzir nas ruas de Roma num Lamborghini e em excesso de velocidade. Testemunhas, citadas pelos meios de comunicação social italianos, afirmaram ter visto os jovens a atingir os 90/100 quilómetros por hora, muito acima do limite de velocidade da capital.

O acidente, que tirou a vida a um menino de cinco anos e deixou a mãe, de 35, e a irmã, de três anos, feridas, ocorreu na quarta-feira. Ao que tudo indica, os jovens, com idades compreendidas entre os 20 e 23 anos, perderam o controlo do Lamborghini alugado e foram embater contra o carro da família.

Segundo a agência Ansa, a polícia italiana abriu um inquérito por homicídio involuntário contra o condutor, de 20 anos, que testou positivo para canábis.

Alguns dos jovens são membros do "The Borderline", um grupo de influenciadores que publicam vídeos de atividades desportivas e radicais nas redes sociais. Têm mais de 600 mil subscritores no YouTube, 260 mil no TikTok e 88 mil no Instagram.

"Podemos propor e aprovar um novo Código da Estrada (...) melhorar a educação, os controlos e as sanções. Mas perante tamanha estupidez (...), nada se pode fazer", disse Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro e ministro dos Transportes, à comunicação social.

Ritiro della patente a chi uccide al volante sotto effetto di stupefacenti.

Nessuna tolleranza, la droga è morte.



In queste ore, penso solo a quell"angioletto di 5 anni che non c"è più, alla mamma e alla sorellina ferite, al dolore indicibile di quel papà di fronte alla scena... pic.twitter.com/ncky4errL1 - Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 15, 2023

No canal do YouTube, os internautas também condenaram as ações dos "influencers". "Tenham a decência de fechar este canal por respeito à família que destruíram", pode ler-se num dos comentários. Esta não foi a primeira vez que os jovens fizeram um desafio relacionado com velocidade e automóveis, há um ano já tinha cumprido o desafio de ficar 50 horas dentro de um carro.