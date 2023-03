Andrew Tate e o irmão vão sair da prisão

JN Hoje às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Um tribunal romeno decidiu que o influenciador norte-americano Andrew Tate e o irmão, detidos em dezembro do ano passado, vão ser libertados, avança a BBC.

O ex-pugilista está preso por suspeita de violação e tráfico humano, mas deverá aguardar julgamento em prisão domiciliária.

A decisão do Tribunal de Recurso de Bucareste substitui o último período de detenção, que terminaria a 29 de abril.

PUB

Além dos dois homens, outras duas arguidas, Georgiana Naghel e Luana Radu, vão ser libertadas. Os quatro vão ficar obrigados a permanecer nas casas onde moram, a menos que tenham autorização judicial para sair.

Os irmãos estão detidos desde dezembro e são investigados por acusações de violação, tráfico de pessoas e organização criminosa, tendo negado todas as acusações.

A BBC teve acesso a depoimentos de supostas vítimas que alegraram ser forçadas a ganhar cerca de 10 mil euros em plataformas digitais, sob ameaça de violência física.

O anglo-americano de 36 anos, fenómeno da Internet entre o público juvenil, é suspeito, juntamente com o irmão, de pertencer a uma organização criminosa que recrutava e explorava mulheres no país, obrigando-as a produzir conteúdos pornográficos para serem partilhados online, sob ameaças físicas e psicológicas. Com o esquema, a rede conseguiria arrecadar elevadas quantias de dinheiro.