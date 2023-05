Influenciadora acusada de roubar milhões em aplicações de encontros

Daniela Tender Hoje às 20:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma influenciadora digital do Gana foi acusada de roubar mais de dois milhões de dólares (cerca de 1,85 milhões de euros) a norte-americanos através de aplicações de encontros. Mara Faiz Montrage, de 30 anos, que fazia parte de um esquema de burlas, foi extraditada para Nova Iorque na última sexta-feira.

Mara Faiz Montrage, conhecida nas redes sociais pelo nome de utilizador "Hajia2reall", apresenta-se com um estilo de vida luxuoso, exibindo roupas de marca e viagens para o estrangeiro. No entanto, por detrás dos ecrãs, está envolvida num esquema de "burlas românticas", através do qual roubou mais de dois milhões de dólares. As vítimas, de nacionalidade norte-americana, são essencialmente homens vulneráveis, solitários e mais velhos.

A influenciadora digital, detida no Reino Unido em novembro de 2022, foi extraditada para os Estados Unidos na sexta-feira e declarou-se inocente na segunda-feira, relata a NBC News, citando o advogado.

PUB

O grupo criminoso que a ganesa integrava contactava as vítimas através de aplicações de encontros online e de redes sociais com identidades falsas, enviando-lhes mensagens de texto e e-mails, enquanto as enganava, fazendo-as acreditar que havia interesse romântico.

Assim que as vítimas se viam envolvidas num suposto relacionamento amoroso, os elementos do grupo convenciam-nas, sob falsos pretextos, a transferirem dinheiro para contas bancárias do grupo, que eram controladas por Mara. Quando as vítimas percebiam terem sido enganadas, o dano já estava causado. De acordo com os procuradores federais responsáveis pelo caso, os visados ficaram emocionalmente devastados.

Esta não é a primeira "burla romântica" cometida pela influenciadora ganesa. Entre 2013 e 2019, fez parte de um grupo criminoso da África Ocidental que cometia várias fraudes, incluindo o roubo de empresas e pessoas nos EUA. O método usado na altura também passava por usar contas falsas para burlar pessoas através de aplicações de encontros.