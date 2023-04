Inglaterra vai dar 450 euros a grávidas para que deixem de fumar

JN Hoje às 12:08 Facebook

Inglaterra anunciou um projeto inovador que pretende reduzir o número de fumadores no país. Entre as medidas anunciadas está a atribuição de 400 libras (cerca de 450 euros) às mulheres grávidas para que deixem de fumar e a distribuição gratuita de cigarros eletrónicos a um milhão de pessoas.

O objetivo deste pacote do governo é reduzir para menos de 5% a taxa de fumadores até 2030.

A atribuição de incentivos financeiros a mulheres grávidas é uma das medidas do programa. De acordo com o ministério da Saúde, estas utentes vão receber cupões e ter acompanhamento especializado para deixar de fumar. O apoio aplica-se a todas as gestantes fumadoras.

O Governo inglês pretende ainda obrigar os fabricantes de cigarros a introduzir nas embalagens mensagens de incentivo ao abandono do tabaco.

Os kits de cigarros eletrónicos vão chegar a um milhão de pessoas, informou o ministro da Saúde britânico, Neil O'Brien, explicando que este programa é "inovador a nível mundial" e relembrando que "dois em cada três fumadores de longa duração vão morrer devido ao tabaco".

A nova política antitabagismo inglesa pretende trabalhar em três sentidos: levar os adultos a deixar os cigarros; impedir o consumo de cigarros eletrónicos pelos mais novos; e usar os cigarros eletrónicos para levar os fumadores a alterar o consumo e consequentemente a largar o vício.

Na nota publicada no site oficial do Governo, dá-se ainda conta de que as medidas pretendem aliviar a pressão sobre o NHS, o Serviço Nacional de Saúde britânico, permitindo encurtar listas de espera e melhorar o atendimento a um nível transversal.

Estima-se que cerca de 5,4 milhões de pessoas em Inglaterra sejam fumadoras.