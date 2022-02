Inimigos na Terra e, para já, parceiros no Espaço

AFP Hoje às 21:08 Facebook

Russos e americanos trocam ameaças mas ainda superam as rivalidades e cooperam na Estação Espacial Internacional.

Cá em baixo, na Terra, a invasão da Ucrânia leva aos limites a tensão entre os Estados Unidos e a Rússia. Lá no alto, no Espaço, americanos e russos coabitam na Estação Espacial Internacional (EEI), cujo funcionamento exige cooperação entre as duas superpotências.

Esta parceria superou todas as dificuldades diplomáticas surgidas ao logo dos últimos 20 anos. Estará ameaçada, agora que Joe Biden anuncia sanções contra a Rússia? O presidente americano diz que essas medidas de retaliação "vão deteriorar a relação entre os dois países na indústria aeroespacial, incluindo o programa espacial, e prejudicar a capacidade de construir naves espaciais".

Em resposta a Biden, o diretor da Agência Espacial Russa, frequentador do Kremlin e dos círculos mais próximos de Vladimir Putin, publicou "tweets" incendiários. Dmitri Rogozin acusou os Estados Unidos de "chantagem" e de "destruir a cooperação" na EEI.

"Sem a Rússia, quem impedirá a EEI de entrar em órbita descontrolada e de cair nos Estados Unidos ou na Europa?", pergunta Rogozin, em evidente ameaça.

De facto, as correções de órbita da EEI são efetuadas pelos sistemas de propulsão das naves russas. Mas o segmento americano está igualmente dotado das funções vitais e indispensáveis a qualquer manobra.

Esta interdependência foi, precisamente, calculada para evitar "derrapagens devidas à atualidade", explica Julie Patarin-Jossec, socióloga e politóloga francesa, autora de um ensaio sobre a EEI e professora na Universidade Estatal de S. Petersburgo.

Segundo Patarin-Jossec, Moscovo também não tem qualquer interesse em romper a cooperação espacial com Washington: "Se a Rússia se retirasse da EEI, o que é quase impossível, devido ao enquadramento jurídico do programa, isso significaria que ficava sem programa espacial habitado".