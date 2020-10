"Insanidade" e "negligência criminal": o passeio de Trump para acenar aos apoiantes

Augusto Correia Hoje às 12:38 Facebook

Médicos criticam "passeio desnecessário" de Trump, uma "insanidade" e uma "negligência criminal" que colocou em perigo a vida de todas as pessoas que o acompanharam no carro.

Um médico do hospital Walter Reed, onde Donald Trump foi internado menos de 24 horas depois de ter anunciado um teste positivo à covid-19, considerou "uma insanidade" o passeio motorizado que o presidente dos EUA fez para agradecer aos apoiantes concentrados à porta daquela unidade hospitalar.

"O carro presidencial não é só à prova de bala, é também hermeticamente selado contra ataques químicos. O risco de transmissão de covid-19 no interior é o maior que se pode ter. A irresponsabilidade é incrível", disse o médico James P. Phillips, que trabalha no hospital onde Donald Trump está internado.

"Todas as pessoas dentro daquele veículo vão ter de ficar em quarentena durante 14 dias. Podem ficar doentes. Podem morrer. Por teatro político", escreveu James P. Phillips, no Twitter, a mesma rede social em que Trump anunciou ter aprendido muito sobre a covid-19.

Às ordens de Trump, colocaram as próprias vidas em risco. Isto é insanidade", lê-se ainda no "tweet" de James P. Phillips, colocado pouco depois de Donald Trump fazer "um passeio desnecessário", nas palavras daquele médico.

"Isto é o expoente máximo da irresponsabilidade", comentou Jonathan Reiner, professor de Medicina e Cirurgia do hospital universitário George Washington. "Ao fazer uma alegre passeata nas imediações do hospital, o presidente está a colocar os agentes dos serviços secretos que o acompanham em grave risco", lê-se, também, no Twitter deste médico.

"Quando visitamos um doente com covid num hospital usamos todo o equipamento de proteção: máscara, óculos, luvas, chapéu, fato completo", explicou Reiner, inconformado com as imagens que mostram os ocupantes da viatura presidencial apenas com uma máscara no rosto, enquanto Trump acena aos apoiantes.

"É negligência criminal de Donald Trump de imprudentemente expor os outros. Rezem pelos serviços secretos", escreveu o republicano Eric Swalwell, também no Twitter.

"Imaginem o que é ter um desfile covid", comentou Meena Harris, sobrinha da candidata a vice-presidente dos EUA pelo partido democrata.