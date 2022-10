Instalação de "bilhar humano" entra no museu dinamarquês Arken

Diana Fernandes Hoje às 16:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi recentemente inaugurada no museu de arte moderna Arken, na Dinamarca, uma nova instalação de arte lúdica dos anos 70, intitulada de Giant Billiard (Bilhar Gigante, em português). A estrutura, como o nome indica, convida os visitantes a participarem num jogo de "bilhar humano".

O projeto foi criado pela primeira vez em 1970 pelo grupo ousado de arquitetos e artistas austríacos Haus-Rucker-Co, com o objetivo de questionar as perceções gerais do espaço, muitas vezes limitadas, e construir novos espaços urbanos utópicos.

A nova instalação do museu Arken consiste num colchão insuflável branco, em estilo de castelo, com três grandes bolas - onde os visitantes podem correr, saltar e lutar uns contra os outros.

PUB

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ARKEN Museum of Modern Art (@arkenmuseum)

A exposição, inaugurada no dia 8 de outubro e em exibição até 16 de abril de 2023, surge com a intenção de tornar as normais salas silenciosas de museus em espaços com mais vida e "trazer um novo tipo de atividade ao estilo do museu", afirmou Günter Zamp Kelp, um dos três membros do Haus-Rucker-Co, em declarações à Euronews.