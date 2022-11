"Volta para África". Insulto racista no parlamento francês suspende sessão

Diana Fernandes Hoje às 15:29 Facebook

Uma sessão do parlamento francês foi suspensa, na quinta-feira, depois de um deputado de extrema-direita ter dito ao parlamentar Carlos Martens Bilongo, que fazia uma pergunta sobre a chegada de imigrantes ao país, para voltar para África.

Carlos Martens Bilongo, do partido de Esquerda La France Insoumise, questionava o Governo sobre o pedido da organização não-governamental SOS Mediterranee para ajudar Paris a encontrar um porto para 234 migrantes resgatados no mar nos últimos dias, quando um membro do União Nacional, partido de Marine Le Pen, anti-imigração, interrompeu a intervenção.

"Devia voltar para África!", afirmou Grégoire de Fournas, enquanto Bilongo falava, provocando de imediato reações das bancadas.

Na sequência do incidente e da confusão que se seguiu, o presidente da Assembleia Nacional, Yael Braun-Pivet, suspendeu a sessão, exigindo saber quem fora o autor do comentário.

Mais tarde, Grégoire de Fournas defendeu o que tinha dito, explicando que o União Nacional quer o fim de toda a imigração ilegal, face a um aumento do número de pessoas que tentam chegar a França vindas de África, nos últimos anos. Acusou também os oponentes políticos de "manipulação", negando qualquer ataque pessoal contra Carlos Bilongo.

A primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, solicitou à assembleia que sancionasse a União Nacional, afirmando que "o racismo não tem lugar" na democracia do país.

Uma comissão parlamentar reunir-se-á esta sexta-feira, para discutir o incidente, que pode punir o deputado Grégoire de Fournas com uma suspensão temporária da assembleia.