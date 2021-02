Inteligência artificial na luta contra o abuso sexual infantil e tráfico humano

Sílvia Rodrigues Hoje às 15:14 Facebook

A agência de informações do Reino Unido, Government Communications Headquarters (GCHQ), diz que a Inteligência Artificial (IA) será colocada no centro das suas operações, tanto no combate ao abuso sexual infantil como no combate à desinformação e tráfico humano.

Segundo a BBC, as autoridades pretendem trabalhar na localização de mensagens falsas que geram desinformação, mapeamento de redes internacionais de tráfico humano e de droga e combater a identidade falsa de predadores sexuais online. Através do uso da inteligência artificial, não só dizem conseguir ajudar a polícia a infiltrar-se em círculos de criminosos como rastrear links de grupos terroristas.

A agência publicou um artigo - "A ética da IA: Uma segurança nacional pioneira" - onde refere que a inteligência artificial, apesar das "questões profundas e desafiantes" que por vezes apresenta, resultou da incorporação "de valores humanos fundamentais em computadores e softwares". "Este tipo de sistema permitirá que os analistas giram o volume e a complexidade, cada vez maior, de dados e melhorem a qualidade e a velocidade das tomadas de decisão", afirmam.

Recentemente, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que "a inteligência artificial trouxe a promessa de melhor acesso aos cuidados de saúde, desenvolvimento económico acelerado e outras vantagens. Mas também acatou perigos: um mundo com privacidade reduzida, menos interferência humana e responsabilidade e onde a desigualdade aumenta e o acesso ao trabalho diminui para milhões ..."

Em concordância, a GCHQ escreveu que "o direito à privacidade é um direito humano". Tendo em vista fazer frente às dificuldades, e para garantir o uso da IA de maneira "justa" e "transparente", desenvolveu um código prático de ética e recrutaram especialistas para controlar o seu uso. O Alan Turing Institute, um instituto de ciência de dados e inteligência artificial, explicou que "o segmento de ética da IA surgiu da necessidade de abordar os danos individuais e sociais que os sistemas de IA podem causar".

A GCHQ destaca ainda áreas onde alguns adversários já estão a usar inteligência artifical, desde a desinformação à produção de conteúdo falso para afetar o debate público, incluindo vídeos e áudios "deepfake", isto é, vídeos que reproduzem a aparência, expressões e voz de alguém do mundo real. Ainda assim, o facto de atualmente a tecnologia direcionar o conteúdo de forma personalizada aos cibernautas, também pode ajudar a agência a identificar "troll farms", ou seja, grupos que procuram interferir nas opiniões políticas e nas tomadas de decisão, explica a BBC.

"A IA pode adicionar milhões à economia britânica", escreveu o diretor executivo da GCHQ no artigo. Recorde-se que, segundo Ritu Jyoti, vice-presidente do programa AI Research na IDC, ao Dinheiro Vivo, este é um mercado em vias de gerar "327,5 mil milhões de dólares em 2021 (2,7 mil milhões de euros), o que reflete um crescimento de 16,4% em relação a 2020".