Intercetado navio com 8,4 toneladas de haxixe em águas próximas do Senegal

Um navio carregado com 8400 quilos de haxixe foi intercetado em águas próximas do Senegal por agentes da Guarda Civil e da Polícia Nacional espanhola que prenderam os seus sete tripulantes, no decorrer de uma operação internacional.

A operação teve início quando as forças de segurança espanholas foram alertadas sobre um cargueiro com bandeira do Togo, suspeito de transportar uma grande quantidade de haxixe, no âmbito da coordenação que, através do Centro de Inteligência contra o terrorismo e o crime organizado, mantêm com as agências internacionais de segurança marítima.

Ao encontrar o navio nas proximidades da costa senegalesa, os agentes ativaram a cooperação internacional com as autoridades do país africano, a fim de o intercetar, anunciou a Guarda Civil espanhola.

Um barco de patrulha e uma corveta da Marinha Senegalesa, com a colaboração do barco de patrulha Rio Ara, da Guarda Civil, abordaram e inspecionaram o navio, quando este se encontrava a cerca de 65 milhas náuticas a oeste de Dacar, a capital senegalesa.

O tráfico marítimo de haxixe através da costa sudoeste de África envolve a procura de novas rotas para o transporte desta droga, de acordo com a Guarda Civil.

As autoridades senegalesas, no âmbito da sua jurisdição, irão instruir os procedimentos correspondentes e colocarão os detidos e os estupefacientes apreendidos à disposição dos juízes.

A operação também envolveu a fiscalização aduaneira da Agência Fiscal e foi desenvolvida em coordenação com o Centro de Análise e Operações Marítimas em Matéria de Tráfico de Drogas e o Serviço Aduaneiro de França.