Brexit: Donald Tusk diz que até 12 de abril "tudo é possível"

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse esta sexta-feira que "tudo é possível" no que respeita ao Brexit, sublinhando que "a esperança é a última a morrer".

"Até dia 12 de abril, tudo é possível: acordo, adiamento prolongado ou revogação do artigo 50.º do Tratado de Lisboa", disse Donald Tusk, na conferência de imprensa no final da cimeira europeia, acrescentando que "a esperança é a última a morrer".

O Conselho Europeu formalizou esta sexta-feira a decisão de quinta-feira de prorrogar o prazo para o "divórcio" do Reino Unido "até dia 22 de maio, desde que o Acordo de Saída seja aprovado pela Câmara dos Comuns na próxima semana".

De acordo com o texto das conclusões sobre o Artigo 50.º, "se o Acordo de Saída não for aprovado pela Câmara dos Comuns na próxima semana, o Conselho Europeu acorda numa prorrogação até 12 de abril de 2019 e espera que o Reino Unido indique, antes dessa data, um caminho a seguir, para que seja analisado" pela instituição.