Condenado 30 anos depois por violar e matar duas crianças em Inglaterra

Um homem foi condenado por ter violado e assassinado duas crianças em 1986, em Inglaterra. O suspeito já tinha sido julgado pelo mesmo caso e ilibado.

Russell Bishop, de 52 anos, foi condenado pelo assassinato de Karen Hadway e Nicola Fellows, ambas com nove anos, que foram estranguladas em outubro de 1986.

As famílias das duas meninas aplaudiram os membros do júri quando proferiram o veredicto final. O homem não esteve presente, depois de se ter recusado a deixar a cela. Russell já tinha sido julgado pelo mesmo crime em 1987, mas foi ilibado das acusações. Em 1990 atacou uma menina de sete anos, deixando-a a morrer, sendo, depois, condenado por esse crime.

Uma alteração nas leis daquele país, que, a partir de 2003, permitem que um suspeito seja julgado duas vezes pelo mesmo crime, assim como os avanços nas análises de ADN ajudaram as autoridades a ligar o homem ao crime que chocou aquele país.

Quem são as vítimas?

Apesar de estudarem nas mesmas escolas, Nicola Fellows e Karen Hadaway era amigas e viviam perto uma da outra, em Brighton. Desapareceram no dia 9 de outubro e não regressaram ao final da noite. Mesmo com as intensas buscas levadas a cabo pelas autoridades não foi encontrado qualquer sinal das meninas.

Foi só no dia seguinte que o corpo das crianças foi encontrado, com sinais claros de terem sido sexualmente atacadas.