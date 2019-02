EUA satisfeitos com reconhecimento de Guaidó por vários países europeus

Hoje às 00:44 Facebook

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse esta segunda-feira que recebeu "com satisfação" a decisão tomada por vários países europeus, entre os quais Portugal, de reconhecerem Juan Guiadó como presidente interino da Venezuela.

"Recebemos com satisfação a decisão tomada hoje pela Áustria, República Checa, Dinamarca, Alemanha, Estónia, Finlândia, França, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Holanda, Polónia, Portugal, Espanha, Suécia e Reino Unido de reconhecer Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela", afirma Pompeo, em comunicado.

O secretário de Estado norte-americano congratula-se ainda pela resolução do Parlamento Europeu, de 31 de janeiro, que reconhece Juan Guaidó como Presidente interino do país.

"Estas nações unem-se aos Estados Unidos e a mais 23 outros países no reconhecimento de Juan Guaidó como Presidente interino, de acordo com a Constituição da Venezuela", sublinha Pompeo.

"Encorajamos todos os países, incluindo outros membros da União Europeia, a apoiar o povo venezuelano, reconhecendo o Presidente interino Guaidó e apoiando os esforços da Assembleia Nacional para devolver a democracia constitucional à Venezuela", acrescenta o responsável.

Pompeo dirige-se ainda "às forças militares e de segurança venezuelanas para apoiar a Constituição do seu país e proteger todos os cidadãos venezuelanos, incluindo o Presidente interino Guaidó e sua família, bem como os cidadãos dos EUA e outros estrangeiros que estão na Venezuela".

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, anunciou hoje que Portugal reconhece e apoia a legitimidade de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela.

"Portugal reconhecerá e apoiará a legitimidade do presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino, nos termos constitucionais venezuelanos, com o encargo de convocar e organizar eleições livres, justas e de acordo com os padrões internacionais", disse o ministro numa conferência de imprensa em Lisboa.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, informou que acompanha a decisão do Governo.

Portugal e outros 18 países da União Europeia assinaram hoje uma declaração conjunta de reconhecimento a Juan Guaidó, presidente da Assembleia nacional, como "presidente interino da Venezuela" com o objetivo de convocar "eleições presidenciais livres, justas e democráticas".