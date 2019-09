Paris organiza cerimónia pública em honra de Chirac

Hoje às 09:59 Facebook

As autoridades francesas vão organizar uma cerimónia pública, em Paris, de homenagem ao ex-presidente Jacques Chirac que morreu na quinta-feira, aos 86 anos.

A cerimónia popular na capital francesa vai decorrer durante o luto nacional decretado pelo Estado em honra do ex-chefe de Estado e antigo presidente da Câmara de Paris.

A Presidência francesa anunciou que será assinalado um dia de luto nacional na próxima segunda-feira para homenagear Jacques Chirac.

O Eliseu (sede da Presidência francesa) informou que nesse mesmo dia será celebrada uma missa solene na igreja de Saint-Sulpice, em Paris, às 12 horas locais (11 horas em Portugal continental).

O palácio presidencial está aberto excecionalmente, desde quinta-feira e até domingo, "para que os franceses que assim o desejarem expressarem as condolências", divulgou a mesma fonte.

De acordo com a família, na próxima segunda-feira, a cerimónia fúnebre vai decorrer de forma privada no cemitério de Montparnasse, Paris, onde se encontra sepultada a filha, Laurence Chirac, que morreu em 2016.

Os mandatos de Chirac como presidente ficaram marcados pelo "não" à segunda guerra do Iraque, iniciada pelos Estados Unidos em 2003, pelo fim do recrutamento militar, pelo reconhecimento da responsabilidade do Estado francês por crimes nazis na Segunda Guerra Mundial e pelas posições sobre a degradação do ambiente.

Chirac também foi o primeiro presidente francês condenado pela Justiça. Em 2011, Jacques Chirac foi condenado a dois anos de pena suspensa de prisão por um caso de emprego fictício quando era presidente da Câmara de Paris.

Jacques Chirac conseguiu conquistar a Presidência francesa em 1995, depois de duas candidaturas sem sucesso (em 1981 e em 1988).