1050 passageiros resgatados de comboio engolido pelas cheias na Índia

Um comboio com 1050 passageiros a bordo, na cidade de Vangani, perto de Bombaím, Índia, ficou encalhado pelas cheias provocadas pelas fortes chuvas que se têm feito sentir naquela zona. Ao fim de 17 horas, todas as pessoas foram resgatadas.

A operação de resgate envolveu vários meios e só terminou às 3 horas da tarde (locais). Segundo oficiais da Central Railway, que opera uma das linhas ferroviárias do país, todos os passageiros, incluindo nove mulheres grávidas e uma bebé de um mês, foram retirados a salvo do comboio, avança o jornal "Times of India", citando as autoridades responsáveis.

Segundo a mesma publicação, o comboio tinha partido de Bombaim com destino a Kolhapur - a 420 quilómetros distância - na sexta-feira à noite, mas, por causa das inundações, não conseguiu avançar além de Vangani - a 64 km do ponto de partida - onde chegou às primeiras horas de sábado.

"Muitos elogios às esquipas de resgate pelo seu esforço exemplar", disse o ministro do Interior do país, Amit Shah, incluindo na mensagem a Força Nacional de Resposta a Desastres, Marinha, Força Aérea, a Ferrovia Indiana (agência do Governo encarregada de manter o funcionamento da rede ferroviária), e uma equipa da Administração local.