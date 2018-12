Homem morre em protesto dos "coletes amarelos" em França

Hoje às 12:43 Facebook

Um automobilista morreu na noite de sábado na cidade de Arles, no sul de França, num dos protestos improvisados pelo movimento dos "coletes amarelos".

A notícia está a ser avançada por vários órgãos de comunicação social franceses. "Este acidente está diretamente ligado a um protesto dos coletes amarelos que provocou um gigantesco engarrafamento de 10 quilómetros. Uma carrinha embateu de frente contra um camião antes de ser também abalroada por outro veículo", adiantou à comunicação social o procurador daquela cidade francesa, Patrick Desjardins. A vítima era o condutor da carrinha.

Em Paris, a violência dos protestos provocou ainda 133 feridos e 412 pessoas foram detidas. Entre os feridos, 23 são polícias, detalhou a sede da polícia de Paris.

Durante todo o dia de sábado, Paris foi palco de grande violência urbana no oeste e no centro da capital francesa durante a manifestação dos "coletes amarelos".

O Presidente francês, Emmanuel Macron, convocou para hoje uma reunião de emergência do executivo ao mais alto nível para discutir os incidentes de sábado em Paris durante a manifestação dos "coletes amarelos", que já se tornou uma crise política de grandes proporções.

Macron deverá chegar no final da manhã da Argentina, onde participou na cimeira do G20, e vai reunir-se com o primeiro-ministro, Edouard Philippe, com o ministro do Interior, Christophe Castaner, e "os serviços competentes" para tentar encontrar uma resposta ao movimento que já está fora do controlo.

O movimento de "coletes amarelos" nasceu espontaneamente num sinal de protesto contra a taxação de combustíveis em França.

As ações de contestação estão a causar grande embaraço ao Governo francês, tendo corrido mundo as imagens dos violentos confrontos entre manifestantes vestindo coletes amarelos e a polícia, no sábado, na emblemática avenida dos Campos Elísios, em Paris.

As reivindicações dos coletes amarelos não mudaram, mesmo depois do Presidente Emmanuel Macron se ter dirigido à nação na passada terça-feira.

A grande carga de impostos, perda do poder de compra e desilusão geral com o Governo são as queixas mais comuns entre quem está a manifestar nas ruas do país.