17 anos depois, hotel perdoa hóspede que deixou gaivotas destruírem quarto

Um homem canadiano foi perdoado pelo hotel Fairmont Empress, no Canadá, depois de, em 2001, ter deixado entrar gaivotas no seu quarto. Dezassete anos depois, após um pedido de desculpa, o hóspede voltou a ser aceite pelo hotel.

Nick Burchill deixou gaivotas entrarem no quarto, provocou um curto-circuito e quase arruinou um evento para turistas. Passados dezassete anos, o canadiano enviou uma carta, publicada no seu Facebook, a pedir desculpa pelos acontecimentos.

O incidente das gaivotas ocorreu quando Burshill, elemento da Reserva da Marinha do Canadá, foi a um evento da empresa onde trabalhava. Nick resolveu levar, para os companheiros da Marinha, o famoso "Brother´s Pepperoni", um salame muito conhecido no Canadá.

Quando chegou ao quarto, decidiu colocar o salame num local mais fresco, mas como não havia frigorifico, decidiu colocá-lo na janela e saiu para dar um passeio. Quando chegou, deparou-se com um bando de gaivotas a comer a iguaria. "O resultado foi um tornado de excremento de gaivotas, penas, pedaços de pepperoni e pássaros grandes a girarem à volta do quarto. Os candeeiros estavam a cair. As cortinas estavam estragadas", referiu Nick.

O hóspede acabou por abrir todas as janelas e as gaivotas saíram quase todas, sobrando uma, que Nick conseguiu embrulhar numa toalha e mandá-la pela janela. Prestes a ter um jantar importante da empresa, Nick resolveu chamar as empregadas de limpeza para limpar o quarto.

"Ainda me lembro da cara da senhora quando abriu a porta. Não sabia o que lhe dizer, por isso disse 'Desculpe' e fui jantar". Dias depois, o hotel enviou uma carta a informar que Nick estava banido das instalações do hotel.

Em março deste ano, Nick pediu desculpa e revelou, no Facebook, que o gerente do hotel aceitou o pedido. "O gerente disse-me, verbalmente, que sou novamente um hóspede bem-vindo."