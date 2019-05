19 alunos suicidam-se na Índia após receberem resultados de exames

Hoje às 11:41 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades indianas reportaram o suicídio de 19 estudantes, desde meados de abril, no Estado de Telangana, depois da divulgação de resultados dos exames do secundário.

O sistema de ensino secundário daquele Estado indiano está sob escrutínio, depois de os maus resultados nos exames que ditam a maioria das admissões dos alunos de 12.º ano nas universidades terem levado a 19 suicídios, noticiou o "The Times of India".

Centenas de pais e ativistas de Direitos Humanos alegam que os suicídios e depressões no meio estudantil foram causados pela negligência das entidades que divulgaram os resultados dos exames, "de forma apressada e sem verificações adequadas", a 18 de abril, adianta o jornal. As responsabilidades são atribuídas ao Conselho de Educação Intermediária do Estado de Telangana, que regula o sistema de educação e é responsável pela realização dos exames e avaliações, e ao próprio governo estatal.

Vários estudantes disseram inclusive ter comparecido aos exames, mas terem levado falta ou recebido zero valores em questões às quais dizem ter respondido corretamente, avançou a CNN.

"É tudo lamentável. As pessoas não devem recorrer a este tipo de medidas extremas [suicídios]. Aconteceram erros, a algum nível. Isso pode ser verificado e corrigido", assegurou um alto funcionário da polícia estatal, citado por aquele órgão norte-americano, que adiantou que o governo do Estado de Telangana pediu repetidamente aos pais que apresentassem reclamações ao Conselho de educação caso houvesse discrepâncias nos resultados dos exames, garantindo que os resultados seriam corrigidos.

Pressão na escola atribuída a suicídios de jovens

Segundo o jornal indiano, o número de mortes registadas pós-exames é o mais alto dos últimos quatro anos, em Telangana, onde, em 2017 e 2018, foram reportados, respetivamente, um e seis suicídios de estudantes depois da divulgação dos resultados. Contrariamente ao que aconteceu em anos transatos, quando os casos se registaram nos dois ou três primeiros dias a seguir à publicação dos resultados, este ano houve suicídios durante toda a semana - enforcamentos e uma imolação por fogo foram as causas da morte de algumas vítimas.

Milhares de jovens acabam com a vida todos os anos na Índia, de acordo com o Gabinete Nacional de Registo de Crimes, agência governamental responsável pela coleta e análise de dados criminais, que, em 2015, registou nove mil suicídios de jovens em todo o país.

Alarmados com o aumento de casos, sobretudo este ano, a comunidade docente tem sublinhado a necessidade imediata de reduzir a pressão a que os alunos são sujeitos. "A maioria dos suicídios reportados nos últimos deve-se à enorme pressão colocada nos alunos pelas universidades, sobretudo as públicas, e os pais. A corrida às melhores classificações sobrecarrega o estudante médio que é forçado a igualar-se ao estudante excelente", disse Madhusudan Reddy, presidente da Associação de Professores Juniores do Governo de Telangana.