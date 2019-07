Hoje às 16:14 Facebook

Uma equipa de 100 pessoas, composta por cirurgiões, anestesistas, enfermeiros e bioengenheiros levou a cabo uma perigosa operação para separar as gémeas paquistanesas Safa e Marwa Ullah, que nasceram unidas pela cabeça.

As duas meninas passaram um total de cinquenta horas em cirurgias delicadas, divididas por diferentes fases. A primeira, teve lugar em outubro, quando as duas irmãs tinham apenas 19 meses.

A operação definitiva, que conseguiu separar as duas meninas, aconteceu no dia 11 de fevereiro, no Hospital Great Ormond Street, em Londres, Reino Unido. "Com a ajuda de Deus, sou capaz de ter nos meus braços, durante uma hora, cada uma das minhas filhas", disse, citada pela BBC, Zainab Bibi, a mãe das meninas, de 34 anos.

As duas crianças estavam unidas pelos crânios e pelos vasos capilares, uma das variantes mais complicadas nos casos de gémeos siameses. Zainab já tinha sido mãe de sete filhos e todos os partos aconteceram na casa da família, de forma natural, sem qualquer interveção médica. Quando soube que ia ter gémeos preparava-se para assumir a mesma estratégia.

Porém, as várias ecografias alertaram esta mãe para possíveis complicações e a mulher foi aconselhada a ter as filhas num hospital, numa cesariana. Um processo complicado, ainda mais difícil pelo facto de Zainab ter ficado sozinha, depois da morte do marido, uns meses antes, por complicações de saúde.

O nascimento acabou por acontecer no dia 7 de janeiro de 2017, no Paquistão. O nome das meninas, Safa e Marwa, está relacionado com as duas colinas gémeas de Meca, que ocupam um papel central no ritual islâmico da peregrinação.

A decisão da família foi a de separar as duas meninas logo que possível. No entanto, os especialistas do primeiro hospital militar a que foram disseram que uma das meninas teria obrigatoriamente que morrer. Por coincidência, naquele local estava Owase Jeelani, um pediatra do Great Ormon.

O complicado processo de separação em Londres

A primeira fase da cirurgia passou por separar os cérebros das duas meninas e a segunda visou os vasos capilares. A terceira, e a mais complexa, tinha como objetivo controlar o fluxo sanguíneo das raparigas.

E foi nesta fase que surgiram os principais problemas. O ritmo cardíaco de Marwa começou a descer e temeu-se mesmo que chegasse a morrer. Safa sofreu uma paragem cardíaca, mas as duas meninas acabaram por sobreviver.

Na última intervenção, David Dunaway, um especialista em cirurgia reparadora, reconstruiu o crânio das crianças usando o próprio material ósseo. Todo o processo foi suportado por donativos anónimos. "Estamos muito excitados em relação ao nosso futuro", disse a mãe, em declarações ao jornal "The Guardian".