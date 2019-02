60 pessoas soterradas após deslizamento de terras na Indonésia

Hoje às 13:01 Facebook

Um deslizamento de terras que levou ao colapso de uma mina de ouro ilegal, na ilha de Celebes, Indonésia, provocou pelo menos dois mortos, 14 feridos e deixou cerca de 60 pessoas debaixo dos escombros.

As estruturas de madeira improvisadas que suportavam a mina de ouro ilegal desabaram, na noite de terça-feira, devido ao solo instável, deixando cerca de seis dezenas de pessoas soterradas.

As autoridades do país estão a trabalhar juntamente com as equipas de resgate, militares e membros da Cruz Vermelha da Indonésia para chegarem até às vitimas.

"Temos que ser mais cuidadosos ao erguer a mina devido às condições instáveis ​​do solo, visto que isso pode provocar novos deslizamentos de terra", afirmou Abdul Muin Paputungan, porta-voz da agência que gere situações de desastre natural, citado pelo jornal britânico The Guardian. "Ainda ouvimos vozes clamando por ajuda sob os escombros", acrescentou.

Um vídeo publicado pelo responsável mostra as equipas de resgate a tentarem chegar ao local, numa área inclinada rodeada por árvores e pedras.

O líder da Associação Mineira de Cidadãos, Galot Sugiharto, estima que um mineiro experimente consiga sobreviver durante três ou quatro dias sob os escombros, se encontrar bolsas de ar.

Pelo menos cinco pessoas foram encontradas sem vida na mesma parte da ilha de Celebes, no ano passado, após o desabamento de uma mina ilegal durante chuvas fortes.

A Indonésia, apesar de ser rica em recursos, tem um histórico irregular no que diz respeito à segurança em minas, particularmente em minas sem licença. No entanto, há cerca de 200 minas ilegais em todo o país.